2 de cada 10 estudiantes sufrió acoso escolar en el Ecuador

En Ecuador, según un estudio local, el 60% de alumnos en algún momento de su etapa estudiantil han sido víctimas de violencia de sus compañeros. Según ese estudio, 2 de cada 10 estudiantes entre los 11 y 18 años han sufrido acoso escolar.

Mientras, cerca del 25% sufrió algún tipo de bullying más de tres veces en un quimestre. Entre las principales formas empleadas de violencia están las de carácter verbal, física y psicológica.

Según cifras del Ministerio de Educación, desde 2014 hasta el 28 de mayo de 2018, es decir en 4 años, contabilizan 1.461 casos de acoso escolar en el país.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el 48,8% de mujeres sufren de bullying frente al 48,7% de hombres, siendo entre los 10 y 14 años las edades donde más se concentran esos abusos.

Los afectados pueden presentar síntomas como variaciones en el carácter, cambios en el carácter del niño, niña o adolescente, demasiado tímido, más silencioso o presentar conductas agresivas. Se vuelven solitarios. Quiere estar solo, come poco y no tiene mucho apetito; quiere dormir toda la tarde, no quiere salir de su habitación. (I)