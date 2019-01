¿Por qué se viralizó el #10YearChallenge?

2019 se abrió paso con un hashtag que cobra fuerza: #10YearChallenge. En las redes sociales alcanzó lugares privilegiados mostrando imágenes de cómo lucía una persona hace 10 años.

Del reto son parte populares figuras del espectáculo como Niki Minaj, Jennifer López, Reese Witherspoon, Thalía, Ellen Degeneres o Jessica Biel, lo que incitó a que también usuarios a nivel mundial acudan a su baúl de recuerdos, suban una foto de 2009 y la comparen con una imagen actual, perennizando su "antes y después".

En las redes sociales, este concepto se enfoca con el hashtag #HowHardDidAgingHitYou challenge (Qué tanto te golpeó la edad) o #GlowUp challenge (Muestra tu brillo).

El psicólogo Ramiro Segovia resumió a esta tendencia bajo un concepto de "pavo real". Es decir, que las personas "muestren sus plumas" como una señal de que se ven mejor con los años.

"Las mujeres muestran -por ejemplo- que han perdido peso, aunque muchas veces son gracias a las cirugías estéticas. Y los hombres hacen alarde de sus músculos. En otros casos presumen que antes estaban solteros y que ahora tienen familia", explicó.

No se conoce con exactitud el origen de esta tendencia. Hay expertos que estiman que se relacionaría con el espacio de recuerdos que ofrece Facebook, en donde muestra cómo era una persona en años anteriores.

El primer tuit que se registra con el hashtag #10YearChallenge es:

Early stream! Got some stuff to do today, including taking my cat out on a walk in the nice weather. <3 https://t.co/qIpLxhaDZy Day 721, 9 DAYS LEFT UNTIL 2 YEAR MARK!! #Charity #10yearchallenge

Cristian Espinoza, director de Cobertura Digital, en cambio opinó que esta moda nace desde la comunidad de Twitter que despierta tendencias a través del hashtag. "Los tuiteros tienen espacio para difundir su pensamiento a través de ciertos tópicos".

"Este movimiento en redes sociales no es nuevo y es propio de la comunidad que busca participar en diferentes segmentos", añadió Espinoza.

Rolando Oviedo, analista en sistemas, opinó que #10YearChallenge ha sido el hashtag que ha tenido mayor respuesta porque permite que las personas pongan sus publicaciones desde otros ángulos, especialmente a través de memes.

Uno de los ejemplos más "rodados" son el de Jennifer Aniston en 2009 y otro bajo un montaje de Iggy Pop, en 2019. También se destaca otro montaje de un niño en 2009 en cotejo con la imagen de la mujer transgénero Ángela Ponce, miss Universo de España.

Kate O'Neill, editora de Wired, mencionó en su cuenta de Twitter otra cualidad que ha despertado este experimento y es sobre la creación de sistemas de reconocimiento facial.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition