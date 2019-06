“Hay que trabajar por el periodismo de contenido y fuentes verificables”

Claudia Palacios, Periodista y escritora

“El NYT no despidió a gente, contrató más”

¿Qué pueden hacer el periodismo en la era de las fake news y de la desinformación?

Hay responsabilidades de todos. Los medios están en un mundo desafiante, llega un boom tecnológico y empiezan a perder audiencia en formatos tradicionales e inventan cómo crear los contenidos. Además, no han podido monetizar en las plataformas digitales. Entonces se forma una especie de bola de nieve: despiden gente, contratan a más jóvenes y el producto que se entrega no tiene la misma calidad. El New York Times no despidió periodistas, sino contrató a otros y recibió $1’000.000 por suscripciones. Es necesario invertir sin esperar ganancias a corto plazo.

¿Cuál es la responsabilidad de los periodistas y de las audiencias en todo esto?

Se volvió popular estudiar periodismo, pero la calidad de conocimientos, de capacidad de análisis y uso del lenguaje es muy deficiente. Hay estudiantes que se creen los salvadores del mundo y otros están allí por glamour. Pero el periodismo es un compromiso. Las audiencias deben concienciarse de lo que consumen.

¿Por qué escribió que las venezolanos deben parar de parir?

Soy columnista de Diario El Tiempo hace dos años, escribo sobre género, migración, entre otros. Fui migrante en EE.UU., este año trabajé con la migración venezolana, hablé con migrantes embarazadas. Propuse que no se deje todo en manos del Gobierno colombiano, que hace esfuerzos enormes para recibir a los venezolanos. Soy partidaria de la migración, es una oportunidad, pero si hay 1’500.000 personas llegando en condiciones precarias, toda la ayuda se minimiza en la medida de que se tengan más hijos porque requieren más atención y los hospitales colapsan. Han nacido 20.000 niños en dos años. Es una impotencia, en las esquinas hay menores pidiendo dinero. Hice un llamado al Gobierno, a la responsabilidad individual, a las mujeres y los hombres. (O)