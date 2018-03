BIN se sumará a la directiva de la Asamblea

Alianza PAIS llegó con 74 curules a la Asamblea Nacional. Esa mayoría le permitió obtener la presidencia, dos vicepresidencias, dos vocalías en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y liderar 12 comisiones permanentes.

Hoy, sin esa mayoría sólida tras la división del movimiento, intenta maniobrar para mantener ese liderazgo, pero de manera compartida con los aliados.

Aunque aún no se conocen los nombres, a más del de la presidenta del Legislativo -Elizabeth Cabezas-, desde el bloque de PAIS ya se anunció que será la Bancada de Integración Nacional (BIN) la que ocupe una vocalía en el CAL.

Así lo anunció Ximena Peña, representante de PAIS.

El asambleísta líder del BIN, René Yandún, citó la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y aclaró que cada bancada debería tener un representante en el CAL.

El asambleísta Homero Castanier resaltó que por derecho a la bancada de CREO le correspondería una de las vicepresidencias.

El asambleísta pidió que se respetara la vocalía de CREO en el CAL que le corresponde a Patricio Donoso. “Él es una persona con una hoja de vida intachable”.

Por parte del Partido Social Cristiano (PSC), Dallyana Passailaigue aclaró que se mantienen en su postura de no ser parte de ninguna de las vicepresidencias. “El pueblo no nos dio el derecho. Hay un bloque mayoritario que deberá elegir. El PSC no va a entrar por la puerta de atrás”.

Sobre el CAL la legisladora dijo que Luis Fernando Torres (PSC) tiene una excelente participación. Así la renovación debería darse para “aquellos que no están haciendo el trabajo correcto”.

Juan Cristóbal Lloret, de Revolución Ciudadana, negó que puedan enviar a un candidato. “El artículo 121 de la Constitución es claro, le tocaba a la Primera Vicepresidenta asumir la presidencia. Nosotros no podemos aspirar a la vicepresidencia de algo que nació con un vicio de inconstitucionalidad”.

Comisiones Legislativas

El pleno Legislativo también debatirá sobre la reestructuración en las comisiones legislativas permanentes.

Para René Yandún la reorganización será total. En eso coincidió Eliseo Azuero (BIN), quien agregó que los asambleístas tendrían que elegir la comisión a la cual desean pertenecer.

Esta semana la Comisión de Educación decidirá su directiva tras la renuncia de Augusto Espinosa. Así mocionarán los nombres para la presidencia y vicepresidencia de la mesa.

“La Comisión determinará si Silvia Salgado preside la Comisión”, aclaró Passailaigue. La asambleísta sugirió que sean las comisiones las que decidan internamente la reestructuración.

María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, también puso su cargo a disposición. Esta postura fue apoyada por Guillermo Celi (SUMA).

Al respecto dijo que en el caso de la Comisión de Gobiernos Autónomos, de la que es miembro, no existen quejas. “Se ha demostrado que cuando hay una compenetración y conocimiento al respecto, más allá de las posturas políticas se pueden llegar a consensos”.

A esa posición se sumó Homero Castanier, quien felicitó la participación de Esteban Albornoz (PAIS) en la Comisión de Desarrollo Económico. “Hay comisiones que no necesariamente necesitan un cambio. Tengo que reconocer que el trabajo de Esteban Albornoz ha sido bueno”.

Adelantó que de volver a ser mocionado Albornoz, podría contar con su apoyo.

Sin embargo, aclaró que la reconfiguración de las mayorías en la Asamblea ha obligado a que las comisiones y el CAL sean reestructurados.

Lloret defendió también la Comisión de Régimen Económico y dijo que “hemos evidenciado un trabajo permanente de todos los miembros de la comisión de las distintas bancadas”.

Mañana el Legislativo sesionará para el segundo debate de las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (I)

Para Viviana Bonilla los cambios son ilegales

La primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, denunció que se han producido “repartos” y “lo que hace falta es darles apariencia de ‘legalidad’”.

En un comunicado, Bonilla respondió al intento de reestructurar el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que cuenta con el apoyo de Alianza PAIS, la que fuera su tienda política.

“Se pretende remover a todas las autoridades del CAL acogiéndose al argumento de que el pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, olvidando que el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) señala que una vez que el pleno designa a sus autoridades estas durarán 2 años en sus funciones, y que la única forma de cesarlas es por las causas previstas en el artículo 18 LOFL: a) cumplimiento de período, b) renuncia a la calidad de asambleísta o autoridad del CAL, c) destitución conforme el trámite previsto en la ley, d) cesación de funciones como asambleísta, y e) muerte. No existe otra forma legal de removernos de nuestras funciones”, explica.

La asambleísta actualmente se encuentra en goce de su permiso de maternidad. Ella ha manifestado que no se afiliará a ninguna tienda política. (I)