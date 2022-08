Zelenski sostiene que Ucrania no tiene responsabilidad en la muerte de periodista rusa

Volodimir Zelenski, presidente de Ucania, desvinculó por completo a su país de la muerte de la periodista rusa Daria Dugina, periodista e hija de un pensador ruso.

Rusia responsabilizó a la inteligencia ucraniana del ataque que terminó con la vida de Dugina, pero Zelenski hizo declaraciones en contra de esa acusación. "No es una ciudadana de nuestro país, no tenemos ningún interés en ella y no está en territorio de Ucrania", ha zanjado Zelenski en una rueda de prensa, según Ukrinform.

La agencia de noticias Europa Press sostiene que “Este cruce de acusaciones precede a la celebración este jueves del Día de la Independencia en Ucrania, una fecha que Kiev lleva días anticipando ante la posibilidad de que Moscú lleve a cabo una "provocación", como ha advertido este martes Zelenski en un nuevo discurso a la nación”.

"Mañana es un día importante para nosotros y, por eso, lamentablemente, también lo es para nuestro enemigo", ha señalado el mandatario ucraniano, quien sostiene que aún podrían producirse ataques brutales en medio de la jornada.