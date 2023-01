Youtuber de 23 años se someterá al suicidio asistido

Lily es una youtuber francesa de 23 años de edad y anunció que este mismo año morirá tras someterse al procedimiento de suicidio asistido.

"Mi vida no es una serie de Netflix. No podemos debatir sobre el fin", anunció la joven en un video a sus más de 250,000 seguidores que también la conocen como Olympe. "Es mi vida y es una decisión difícil que he tenido que tomar", añadió.

Olympe reveló que padece de trastorno de identidad disociativo y trastorno de déficit de atención, lo que la ha hecho adoptar hasta 15 personalidades diferentes.

La joven dijo que está muy cansada y que tomó la decisión luego de haber pensado mucho al respecto. Para ello, viajará a Bélgica para acogerse al derecho al suicidio asistido en el último trimestre del 2023.

En varias ocasiones, Olympe reveló que vivió algunos traumas cuando era más joven, como abuso sexual y acoso durante su adolescencia.

"Como todo ser humano tengo mis límites y esos límites han sido llevados durante años hasta el extremo", dijo. "No puedo pasar por más pruebas. He recibido mensajes de personas que me dicen que menudo ejemplo doy a los jóvenes, pero no puedo vivir para los demás y hacer las cosas en función de los demás".