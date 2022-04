WhatsApp presentó fallos en su servicio de mensajería instantánea durante la tarde de este jueves 28 de abril del 2022. Así lo confirmó la empresa perteneciente a Meta, a través de un comunicado.

"Es posible que esté experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas", indicó a través de su cuenta de Twitter. "Los mantendremos informados y, mientras tanto, gracias por su paciencia", agregó.

Sin embargo, la mayoría de inconvenientes se presentaron en el sistema móvil. La aplicación web no registró problemas y fue una alternativa válida para mantener la comunicación entre usuarios.

Ante la caída en el servicio, muchos usuarios empezaron a migrar sus conversaciones a otras plataformas de mensajería, como Telegram. Mientras que varias compañías usaron otros servicios como Slack o el chat de Gmail.

