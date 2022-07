Volcán Sakurajima entró en erupción en Japón y provocó una evacuación masiva

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) decidió elevar hasta el nivel máximo la alerta volcánica sobre el volcán Sakurajima, provocando la evacuación de medio centenar de residentes de los poblados en la isla de Kyushu, en el oeste de Japón.

La medida tomada por el ente japonés obliga a la evacuación en un radio de tres kilómetros alrededor del volcán. "Las áreas residenciales de Arimura y Furusato, ubicadas dentro de un radio de tres kilómetros del cráter Sakurajima, deberían estar en alerta máxima", dijo la JMA en un comunicado.

De acuerdo a medios locales, alrededor de 51 personas de las poblaciones de Arimura y Furusato habrían sido desalojadas para prevenir que resulten afectados por la emisión de flujos piroclásticos del volcán Sakurajima.

El primer ministro Fumio Kishida pidió al gobierno que trabaje en colaboración con las autoridades locales para garantizar la prevención de daños, incluso mediante evacuaciones.

La JMA anunció que envió un equipo a la zona para labores de reconocimiento y observación, aunque señaló que una erupción a gran escala del volcán Sakurajima, no es inminente.

Sakurajima #volcano in Southwest #Japan is erupting today, prompting evacuation warnings by the #Japan Meteorological Agency. #JapanVolcano #Sakurajima??

pic.twitter.com/c7Q3qufL7j