Vince McMahon anuncia su retiro de la WWE

Vince McMahon, presidente y director ejecutivo de la World Wrestling Entertainment (WWE), anunció este viernes 22 de julio del 2022 su retiro después de que la compañía lo investigara por una “conducta sexual supuestamente inapropiada”.

El dueño de la empresa de lucha libre publicó su despedida mediante un comunicado, lo que causó un remesón en el mundo de la lucha libre, una de las industrias más grandes de Estados Unidos.

El diario The Wall Street Journal aseguró en junio que el consejo directivo de la WWE había comenzado una investigación sobre el supuesto pago secreto de 3 millones de dólares por parte de McMahon a una empleada que estaba dejando la compañía y con quien había mantenido una relación sentimental.

Según el rotativo, McMahon llegó a pagar un total de 12 millones de dólares a cuatro mujeres para encubrir denuncias por supuesta conducta sexual inapropiada y encubrir su infidelidad. Ahora, WWE nombró a la hija de McMahon, Stephanie McMahon, como la directora en funciones mientras se llevaba a cabo la investigación.

En su despedida, el expresidente de 76 años, aseguró que luego de su marcha su hija se convertía en la presidenta y codirectora de WWE junto a Nick Khan. “A lo largo de los años, ha sido un privilegio ayudar a la WWE a brindarles alegría, inspirarlos, emocionarlos, sorprenderlos y siempre entretenerlos”, declaró en el anuncio.

“Me gustaría agradecer a mi familia por contribuir poderosamente a nuestro éxito, y también me gustaría agradecer a todas nuestras superestrellas y empleados pasados y presentes por su dedicación y pasión por nuestra marca. Lo más importante, me gustaría agradecer a nuestros fans por permitirnos entrar en sus hogares cada semana y ser su elección de entretenimiento”, concluyó.