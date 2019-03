Video del papa Francisco evitando que le besen el anillo se vuelve viral

Un video del papa Francisco durante una visita a un santuario católico en Loreto, Italia, en el que repetidamente retira su mano derecha para evitar que los fieles besen su anillo mientras le saludan, se volvió viral.

Los católicos conservadores, que habitualmente acusan al Papa actual de desviarse de la doctrina de la iglesia, ahora sospechan que planea poner fin a esta tradición.

El sitio conservador LifeSiteNews se escandalizó y recalcó que el anillo de un obispo es un signo de su "matrimonio" con la diócesis sobre la cual gobierna. "Conferida durante el rito de consagración, el anillo episcopal fue considerado históricamente como un emblema del compromiso místico del obispo con su iglesia", señala. De allí que calificaron la actitud de Francisco como "perturbadora".

Rorate Caeli, un sitio web leído por los tradicionalistas católicos, tuiteó: "Francisco, si no quieres ser el vicario de Cristo, ¡sal de allí!"

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass ... pic.twitter.com/CZUO8ppNfo