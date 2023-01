Unos 8.000 pacientes ingleses recibieron un mensaje advirtiéndoles que tienen cáncer en lugar de uno navideño

Unos 8.000 pacientes británicos recibieron por error un mensaje advirtiéndoles que tienen cáncer, en lugar de felicitaciones navideñas. El consultorio médico de Askern, en Doncaster, envió: “diagnóstico: cáncer de pulmón agresivo con metástasis”, en vez de la felicitación.

Las comunicaciones de la clínica británica, enviadas dos días antes de la Navidad, solicitaban el DS1500 para los que recibieron el mensaje e indicaban que este diagnóstico que significaba que la enfermedad era casi incurable. El DS1500 es un formulario para las personas con enfermedades incurables con el fin de obtener subsidios.

Sin embargo, al cabo de una hora, la consulta envió un segundo texto ofreciendo “sinceras disculpas por el anterior mensaje” y declaró que “fue enviado por error”. El segundo mensaje también contenía una felicitación para la Navidad y el Año Nuevo, la que debería haberse enviado en lugar del diagnóstico.

Los pacientes se sorprendieron por el mensaje que recibieron e intentaron llamar a la clínica para obtener una explicación. Algunos se creyeron que realmente le habían diagnosticado la enfermedad, pero otros se dieron cuenta enseguida de que era un error. Uno de los pacientes, Chris Reed, afirmó: “Pasaron de ‘tienes cáncer de pulmón’ a ‘feliz Navidad’ en una hora. Increíble“.

Muchos pacientes esperaban los resultados de los análisis y algunos declararon que se echaron a llorar cuando les llegó el mensaje. Otro paciente, Carl Chegwin, subrayó que el mensaje accidental “fue suficiente para quebrar emocionalmente a alguien“.

