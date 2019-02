19 países de la UE reconocen a Guaidó en una declaración conjunta

Así lo firmaron España, Portugal, Alemania, el Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Francia, Hungría, Austria, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, República Checa, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Suecia y Croacia.



En la declaración, estos países argumentan que adoptaron esta decisión dado que "Nicolás Maduro ha optado por no poner en marcha el proceso electoral" que le había requerido la Alta Representante para la Política Exterior y Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, en un comunicado en nombre de los 28 Estados miembros de la UE.



Poco antes, Mogherini había precisado que el reconocimiento de Guaidó como presidente interino no es competencia de la Unión Europea, sino que depende de cada uno de sus Estados miembros.



La alta representante subrayó que existe "una posición común europea" sobre Venezuela que los Veintiocho han expresado en las últimas semanas y que está "clara y consolidada".



La declaración conjunta -a la que no se han sumado nueve países de la Unión- recuerda que el pasado 26 de enero varios Estados miembros de la UE instaron a Maduro a poner en marcha el procedimiento legal para la convocatoria de elecciones presidenciales democráticas "dentro de un plazo de ocho días".



Ese mismo día, Mogherini emitió un comunicado en nombre de los Veintiocho llamando a la "celebración urgente de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles".



Mogherini precisó que, "en ausencia de un anuncio sobre la organización de nuevas elecciones con las garantías necesarias en los días siguientes, la UE tomaría otras medidas, incluyendo en lo concerniente al reconocimiento del liderazgo del país, en línea con el artículo 233 de la Constitución venezolana", recuerda la declaración conjunta.



Los países firmantes han "tomado nota" de que Maduro "ha optado por no poner en marcha el proceso electoral", por lo que "y de acuerdo con los preceptos de la Constitución venezolana, reconocen y apoyan a Juan Guaidó" como presidente encargado de Venezuela, "a fin de que convoque elecciones presidenciales libres, justas y democráticas". (I)