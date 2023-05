Una vez más el buen Michael Jackson canta “Peaches”

Gracias a la inteligencia artificial (IA), la voz de Michael Jackson, ‘Rey del Pop’, fue introducida en la película Súper Mario, imitándola en versiones alternativas de canciones conocidas a la de sus discos originales; todo este complejo trabajo fue gracias al usuario conocido como “Motif” autodenominado fan del artista, fallecido en junio del 2009.



“Motif” explicó que introdujo La voz en el programa, la entreno para imitar a Michael Jackson, y posteriormente producirla en versiones alternativas con un estilo muy similar a la de sus discos originales. Motivado por crear imágenes, videos, sonidos y textos creativos que simplemente sean interesantes para el público en general, e incursionar en el mundo de la música imitando voces de artistas reconocidos gracias a la IA.



Pero varios contenidos digitales, creados con esta tecnología y subidos a YouTube, fueron eliminados porque Sony Music Entertainment decidió reclamar sus derechos. Entre ellos están “Jump Up, ¡Super Star!”, “Rockin’ Robin”, “Saving All My Love For You”.



Expertos en contenido digital creen que esto, solo es el comienzo de una gran aventura tecnológica.