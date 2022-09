¿Cómo se vería Michael Jackson y Freddie Mercury actualmente?

Un artista digital, mediante inteligencia artificial, consiguió darnos una idea de cómo se verían celebridades como Michael Jackson y Freddie Mercury si no hubiesen fallecido.

Alper Yesiltas es el nombre de la persona que, en su cuenta de la red social Instagram, compartió varios de los trabajo que forman parte de su proyecto 'As If Nothing Happened' (Como si nada hubiera pasado) y que ya han sido publicados por varios medios de comunicación a escala mundial.

Esto se debe a que las imágenes tienen cierta precisión que parecen reales.

Por ejemplo, así se vería Michael Jackson:

Y así luciría Diana de Gales:

Un actor cuya muerte conmocionó a los fanáticos de la saga 'Rápidos y Furiosos', Paul Walker:

Uno de los actores que puso en otro nivel el interpretar a un villano, Heath Ledger:

¿Y la cantante Selena?

Y así se vería Freddie Mercury actualmente:

Mientras que así lucirían The Beatles si todos sus integrantes estuviesen con vida:

Por si no se te fijaste, así estaría John Lennon