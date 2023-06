Una segunda mujer acusa a Tenoch Huerta de agresión sexual

La estrella de Marvel, Tenoch Huerta, nuevamente fue señalada por agresión sexual. Una segunda mujer habló sobre una experiencia que tuvo con el actor mexicano mientras grababa una escena, lo que aumentó la polémica en el caso.

En días pasados, la saxofonista María Elena Ríos acusó a Huerta de ser un “depredador sexual”. En una serie de tuits, la mujer dijo: “Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como @TenochHuerta En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización".

Luego de ello, la actriz Fernanda Tosky habló sobre su propia experiencia, en respaldo de Ríos. “Elena yo te creo”, publicó Tosky junto a una imagen y aseguró que también tuvo una mala experiencia en el ámbito sexual con el actor de 42 años que interpretó a Namor en la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con el y repito en MI experiencia,no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses.

"Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y repito en MI experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos", dijo Tosky.

La actriz agregó que no tiene pruebas, pero aseguró que tiene ganas de narrar lo que pasó. Y que lo hará “paso a paso”, para que la gente determine si se trató o no de violencia. “Me sentiría muy vulnerada. Y está denso”, agregó.

Sus declaraciones son similares a las de María Elena Ríos, quien respondió a los comentarios fe los fans que cuestionaban su tardanza en la denuncia.

“¿Por qué me tarde en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual”, twitteó.