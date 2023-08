Dani Alves debería pagar 150.000 euros para asegurar la indemnización en el caso de violación

El juicio de Dani Alves, por supuesto caso de violación, está a punto de empezar y esta semana se filtró la cifra que el exjugador de fútbol, debería pagar a manera de indemnización para la víctima.

Según información citada por el Diario AS, Alves debería cancelar 150.000 euros, para garantizar la eventual indemnización de la chica que lo acusa de abuso sexual, hecho que habría sido perpetrado en diciembre de 2022.

La cifra tuvo que haber sido cancelada hasta el dos de agosto y no trascendió si se registró o no el desembolso, pero de no haber sido así las autoridades podrán proceder al embargo de bienes.

La jueza declaró dicha cantidad por estrés postraumático de intensidad “globalmente elevada” que estaría enfrentando la víctima.