Una cría de un raro okapi nace en zoológico de Oklahoma

En la madrugada del miércoles 14 de septiembre de 2022, Oklahoma le dio la bienvenida a una cría de okapi, una de las especies que están al borde la extinción.

Ese día, aproximadamente a las 03:00, en el zoológico de Oklahoma nació un okapi, uno de los mamíferos más exóticos del planeta. Este se caracteriza por su apariencia, ya que tiene una cabeza parecida a la de una jirafa, cuerpo como un caballo y parches con rayas como las de cebra.

El animal, que todavía no tiene nombre, es el séptimo de su especie y la primera cría de una hembra llamada Kayin.

El equipo de atención veterinaria del zoológico realizó un examen de bienestar a la cría, comprobando su condición corporal general, signos vitales y obteniendo su peso, que registró casi 25 kilogramos.

“Estamos encantados con la llegada de la primera cría de Kayin y le damos la bienvenida a esta nueva generación a nuestra familia okapi”, dijo Tracey Dolphin, curadora de animales de pezuña y primates del zoológico de Oklahoma.

“Kayin está siendo una madre primeriza muy atenta y demuestra un cuidado materno excepcional. Su nuevo hijo está sano y fuerte, y está cumpliendo con sus hitos, incluida la lactancia y el vínculo con la madre” añadió.

Esta especie fue declarada en peligro por la unión internacional de conservación de la naturaleza (UICN) en el 2013. Son endémicos en la República Democrática del Congo, donde además es una especie protegida desde 1933.

Sin embargo, un taller sobre la conservación del animal encontró que entre 1998 y el 2013 se perdió aproximadamente el 50% de la población de okapis.

“El okapi depende por completo de un bosque intacto para su supervivencia, y la deforestación, junto con la caza furtiva y la minería, ha llevado a su declive precipitado y peligroso”, añade el Proyecto de Conservación de okapi.

Este Proyecto describe a estos animales tanto tímidos y escurridizos como serenos y gentiles, con notables defensas naturales contra la depredación entre ellas, sus extraordinarias marcas. Estas características hacen que el okapi sea casi imposible de observar en la naturaleza, según la página web.

Four little hooves and all ears! We are celebrating the birth of a rare, endangered okapi calf born on Wed., September 7 at 3:42 a.m. in the Zoo's okapi barn. Kayin's new calf is already meeting milestones like nursing and bonding with mom. Stay tuned for updates on Kayin's calf! pic.twitter.com/8GdyGX36Nw