Un rayo impacta al cráter del volcán de Agua en Guatemala

Esta semana, las redes sociales se llenaron de videos que captan el impresionante momento en el que un rayo impacta sobre el volcán de Agua en Guatemala.

El golpe del rayo dio la impresión de que se trataban de varios relámpagos luminosos que parecían salir del cráter del volcán de Agua.

El fenómeno llamó la atención de los internautas y redes sociales, quienes dejaron ver su sorpresa ante un fenómeno natural de este tipo.

Los expertos sostienen que la cantidad de agua y de material volcánico cargado en las nubes provoca que estas choquen entre sí y se descarguen fuertes rayos hacia la superficie terrestre, en este caso sobre el volcán. Una usuaria de Twitter escribió: "Dios mío, así debe verse el apocalipsis".

Upward lightning from Volcán de Agua (Volcano of Water) in Guatemala

pic.twitter.com/IIDv5ePu2p