Estados Unidos: Un gato se robó el protagonismo de un partido de tenis

En redes sociales los animales se han convertido todas unas estrellas por los aprietos en los que se meten por su curiosidad o por su forma de ser. Tal es el caso del protagonista de la siguiente historia: un gato en un partido de tenis.

Sí, así como lo leyó, un felino se robó las miradas de los espectadores del partido que disputaban Venus Williams y Diane Schnaider. El hecho ocurrió el pasado 19 de marzo de 2024 en el Abierto de Miami.

Se jugaba el segundo set cuando el gato decidió que era su momento de brillar y atravesó la pista entre gritos y aplausos de los espectadores. En un video difundido en plataformas digitales se puede observar al animal cuando corre, se frena, retrocede y avanza por la cancha hasta salir de cuadro.

Los comentaristas no daban fe a lo que estaban observando e incluso la jueza del partido decidió paralizar el encuentro tras la inesperada visita que sigue siendo viral.

Pardon the brief interruption ?



"We've got a cat on the court" ?@MiamiOpen pic.twitter.com/uxFTrHgHUT