Un niño de diez años se sometió a un trasplante de médula para salvar a su madre

Cao Xuanyi, un niño de 10 años de edad donó 30 viales de sangre y posteriormente se sometió a un trasplante de médula ósea para salvar la vida de su madre que padece leucemia.

El pequeño Cao era el único donante compatible de su familia y por lo mismo se sometió al proceso de donación de viales de sangre y se preparó para la cirugía. Antes del procedimiento, Cao recibió una última dosis de un fármaco que estimula un aumento masivo de células madre en su cuerpo.

"No sentí mucho dolor con la última inyección de la droga [...] porque me alegro de poder salvar a mi madre ahora", dijo Cao Xuanyi en un video publicado en redes sociales chinas. "No tengo miedo mientras mi padre esté aquí conmigo, y la extracción de médula ósea solo tomará unas tres horas. No es nada comparado con salvar a mi madre", agregó.

El médico dijo que la cirugía fue todo un éxito y ahora se centrarán en la etapa que contempla la reconstrucción de la capacidad de producción de células sanguíneas de la madre del pequeño Cao.