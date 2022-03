Un mujer irrumpió en un noticiero ruso para expresar su desacuerdo con la guerra

Una manifestante irrumpió cuando se realizaba un noticiero en Rusia, para expresa su desacuerdo con la invasión a Ucrania. La presentadora prefirió concentrarse en la noticia y no regresó a ver a la manifestante que tenía una pancarta pidiendo el alto al fuego. La manifestante terminó detenida.

El malestar en la población rusa se evidencia cada día con las manifestaciones en las calles y, ahora también, con manifestaciones en el círculo del presidente Vladimir Putin. Un grupo de tres personas irrumpió el fin de semana en la vivienda que el exyerno que el presidente de Rusia posee en la ciudad de Biarritz, ubicada en la costa atlántica de Francia, cerca de la frontera con España.

Los tres responsables fueron detenidos y, según informó la Fiscalía de Bayona, en principio serían puestos de nuevo en libertad con una advertencia verbal, una medida empleada en Francia en caso de incidentes menores. Estas tres personas irrumpieron en la Villa Alta Mira, que pertenece a Kirill Shamalov, un empresario ruso y exyerno del presidente Putin.

En un vídeo publicado en la plataforma YouTube se muestran las dependencias de la vivienda, así como a uno de los asaltantes ondeando una bandera de Ucrania en un balcón. Más allá del allanamiento de la villa, los responsables no habrían causado daños materiales.

