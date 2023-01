Un león atacó a su domador en medio show de circo

El miércoles 4 de enero de 2023, un domador resultó herido tras ser blanco del ataque de un león que fue obligado a participar en un número de circo en la localidad rusa de Sochi.

El hombre, identificado como Alexéi Makarenko, intentó separar a dos leones que empezaron a pelearse en la arena del circo, pero ese momento fue aprovechado por un tercer felino que se abalanzó contra el adiestrador con los colmillos y garras por delante.

Makarenko dijo que no habría sobrevivido al ataque del león de no ser por su esposa, Olga Borísova, quien reaccionó de forma inmediata y logró ahuyentar al felino para que no infrinja mayores daños en el cuerpo de su compañero.

At Sochi circus, a lion attacked his trainer. Some quick thinking by the performer’s wife saved the day. pic.twitter.com/v9qtan4pvc — Russia Unplugged (@UnpluggedRus) January 5, 2023

"Es una situación laboral bastante normal, puede pasar cualquier cosa: son depredadores", admitió el domador a un portal de noticias ruso. "Es habitual para leones machos, había un conflicto entre ellos. Y este [el que atacó] quería meterse en una pelea", explicó Makarenko.

Además se especificó que el león se encuentra bien y que sigue participando del espectáculo circense.

Varias voces alrededor del mundo protestan por el uso de animales en shows de circo y en países como México se aplicaron leyes para prohibir que los animales sean parte de los números espectaculares de circos y otros.