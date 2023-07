Un hombre atropelló y apuñaló a un grupo de siete personas en Tel Aviv

Siete personas resultaron heridas como consecuencia de un ataque registrado en Tel Aviv, Israel, que tuvo como autor a un sujeto que atropelló a un grupo de peatones y luego los agredió con arma cortopunzante.

Un civil, quien portaba un arma, abatió al atacante, según detallan medios internacionales. El momento quedó grabado en video y en varios clips se puede ver el cuerpo del agresor, mientras yace en el suelo y aún empuña el arma blanca.

Las imágenes pueden herir la sensibilidad, tenga precaución antes de reproducirlas

Según el portal de noticias RT, “El movimiento Hamás, basado en la Franja de Gaza, salió en defensa del atacante y señaló que se trata de una "venganza heroica" en respuesta al operativo lanzado el lunes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el campo de refugiados en la ciudad de Yenín en Cisjordania con el objetivo declarado de combatir la amenaza terrorista”.

#BREAKING : An armed civilian settler shot and killed a Palestinian in Tel Aviv after alleged car-ramming attack. #Jenin #JeninRefugeeCamp #JeninUnderAttack #جنين #مخيم_جنين #جنين_تحت_القصف pic.twitter.com/wyurraqhPX

?WATCH: Video from the scene of the terror attack in Tel Aviv



?: @Mdais pic.twitter.com/yW5W44Jb0M