La UE ofrece a Reino Unido un acuerdo comercial sin aranceles ni cuotas

El negociador comunitario para la relación con el Reino Unido tras el brexit, Michel Barnier, presentó en una rueda de prensa la propuesta de directrices de la Comisión Europea para la negociación con Londres en los próximos meses.

"Estamos preparados para ofrecer un acuerdo comercial altamente ambicioso como el pilar central de esta asociación, incluidos cero aranceles y cero cuotas en todos los bienes que entren en nuestro mercado único de 450 millones de personas", declaró el político francés.

Barnier añadió que la propuesta de Bruselas también incluye en el acuerdo de libre comercio de los servicios, incluidos los de empresas, telecomunicaciones o medioambientales, así como el comercio digital, la propiedad intelectual y el acceso a los mercados de contratación pública del Reino Unido y de los Veintisiete.

El negociador comunitario reconoció que habrá una "fuerte competencia" entre ambas partes, y consideró que eso es "normal", pero subrayó que la proposición de la Comisión "deja claro que esta oferta excepcional está condicionada a al menos dos cosas".

"La primera es que tenemos que asegurarnos de que la competencia es y sigue siendo abierta y justa", afirmó, y recordó que ya se ha acordado con el primer ministro británico, Boris Johnson, que la futura relación "evitará las ventajas injustas de competencia".

"Debemos acordar ahora garantías específicas y efectivas para asegurar la igualdad de condiciones a largo plazo. Eso significa mecanismos para atenerse a los altos estándares que tenemos a nivel social, medioambiental, de clima, fiscalidad o ayudas de Estado", continuó.

Como segunda condición para cerrar el acuerdo de libre comercio, señaló que ese convenio debe incluir un acuerdo pesquero.

"Este acuerdo debe mantener un acceso continuado y recíproco a los mercados y a las aguas" con unas cuotas establecidas, especificó Barnier.

