Ucraniano sobreviviente del Holocausto falleció tras bombardeos rusos

Borys Romanchenko falleció de 96 años, luego de una serie de ataques rusos en la ciudad de Járkiv, en Ucrania. Su historia es particular porque el hombre fue uno de los sobrevivientes del Holocausto acaecido durante la Segunda Guerra Mundial, a mediados del Siglo XX.

Romanchenko nació el 20 de enero de 1926 en Bondari, Ucrania. Luego de 16 años fue capturado por soldados nazis y enviado al campo de concentración de Buchenwald. Este corresponde a uno de los cuatro campos (Bergen Belsen, Peenemünde, Mittelbau-Dora) donde debió permanecer durante el régimen de Adolf Hitler.

El ucraniano se convirtió en vicepresidente de la Fundación Memorial Buchenwald y Mittelbau-Dora, que dio inicio a la liberación de apresados por el conflicto. Ante su fallecimiento, la Fundación lamentó la pérdida de una persona cuyo trabajo se basó “intensamente en memoria de los crímenes nazi”.

Dmytro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, condenó las acciones del Kremlin, en alusión a la vida de Romanchenko. “Sobrevivió a cuatro campos de concentración nazis. Vivió su vida tranquila en Járkiv hasta hace poco. Una bomba rusa impactó en su casa y lo mató. Crimen indescriptible. Sobrevivió a Hitler, asesinado por Putin”, sostuvo.

