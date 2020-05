Trump termina comparecencia por discrepancias con reporteras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalizó de forma abrupta una conferencia de prensa tras intercambios de opiniones con las periodistas Weijia Jiang, de CBS News, y Kaitlan Collins, de CNN.

Jiang se dirigió a Trump para preguntar el motivo por el que ponía tanto énfasis en la cantidad de pruebas de detección del coronavirus que se habían realizado en el país.

“¿Por qué importa?”, dijo Jiang. “¿Por qué para usted es una competencia global si cada día siguen muriendo estadounidenses y seguimos viendo más casos?”.

Trump respondió: “Se están perdiendo vidas en todas partes del mundo. Y quizás esa es una pregunta que debería hacerle a China. No me pregunte a mi. Hágale esa pregunta a China”.

‘Don’t ask me, ask China’ — Trump snapped at an Asian American reporter before storming out of a press conference pic.twitter.com/7WxoYntJfa