Donald Trump politiza las festividades del 4 de julio

En 2019 el Día de la Independencia de Estados Unidos se celebró de manera un poco diferente en Washington DC. Además, de los tradicionales conciertos y fuegos artificiales, hubo una demostración del poderío militar y un discurso sobre el patriotismo del presidente Donald Trump.

Una multitud escuchó al presidente rendir homenaje a los militares estadounidenses en los terrenos del Lincoln Memorial. “Celebramos nuestra historia, nuestra gente y los héroes que orgullosamente defienden nuestra bandera: los valientes hombres y mujeres del ejército de los Estados Unidos", dijo Trump después de subir al escenario con los cantos de "U.S.A.” en inglés, en un día lluvioso.

Pero no todos estaban contentos, algunos se quejaron de que se colocara al presidente en el centro de atención en un día tradicionalmente dedicado a la unidad. En casi 70 años, ningún presidente de esta nación se había dirigido desde allí a sus ciudadanos durante un 4 de julio.

La controversia se deriva no sólo por los gastos del evento -financiados en parte por la desviación de $ 2,5 millones del Servicio Nacional de Parques- sino porque las Fuerzas Armadas deben, ante todo, mantenerse al margen de cualquier expresión política de apoyo o rechazo al partido gobernante, según expertos consultados por Noticias Telemundo.

“Ha creado controversia porque Trump está politizando a las Fuerzas Armadas, que se supone que son apolíticas y no deben prestarse a promover una agenda en particular. Esto no es algo que normalmente hagamos en Estados Unidos”, dijo Larry Korb, analista del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP).

Por su parte, Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, afirmó que la fecha del 4 de julio se celebra “para recordar cómo EEUU se deshizo de la tiranía, y nunca ha sido para celebrar a las Fuerzas Armadas”.

Amanda Whitehead también está en desacuerdo con la celebración de Trump. "El presidente está politizando un evento no partidista, en particular poniéndose en medio de él y sacando aviones y tanques. Son como sus pequeños juguetes para que pueda sentirse mejor consigo mismo a costa del contribuyente".

La Casa Blanca insiste en que el enfoque está en el patriotismo, no en la política.

"Creo que hace todo lo que necesita para celebrar el país y para apoyar a su gente, a los estadounidenses olvidados", mencionó Gil Daniels, un partidario de Trump. (I)