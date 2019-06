Trump confirma que ordenó un ataque contra Irán, pero lo canceló "porque morirían 150 personas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes 21 de junio del 2019 que ordenó un ataque contra Irán en represalia por el derribo de un avión no tripulado de vigilancia en el Estrecho de Ormuz, pero suspendió la operación justo antes de que se produjera porque habría causado muchas víctimas.

En una serie de tuits, Trump indicó que suspendió los ataques contra tres sitios iraníes minutos antes de su lanzamiento, porque fue informado de la posible pérdida de vidas entre los iraníes.

....proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!