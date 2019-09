Trump despidió a su asesor de seguridad John Bolton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este martes 10 de septiembre de 2019 a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

"Anoche informé a John Bolton de que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que con otros en la Administración, por lo que le pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana", comunicó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

"Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo asesor de Seguridad Nacional", agregó.

Por su parte, Bolton confirmó el fin de su mandato, aseverando que se trató de una renuncia voluntaria.

"Anoche ofrecí dimitir y el presidente Trump dijo: 'Hablemos de eso mañana'", tuiteó minutos después que el inquilino de la Casa Blanca.

El 27.º asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. ocupó el cargo desde el 9 de abril de 2018. La política exterior estadounidense durante este tiempo estuvo marcada por la intensificación de las tensiones con Irán, la continua injerencia en los asuntos de Venezuela, la terminación del Tratado sobre misiles de alcance medio y corto (INF, por sus siglas en inglés) y el acercamiento a Brasil e Israel.

En junio, Trump señaló que Bolton "se enfrentaría al mundo entero de una vez" si esto "dependiera de él".

"Tengo dos grupos de personas, tengo palomas y halcones. [...] John Bolton es absolutamente un halcón", explicó el mandatario en respuesta a la pregunta de si cree que algunos de sus asesores le empujaron a emprender acciones militares contra Irán.

El pasado de Bolton

John Bolton ha trabajado como abogado, colaborador de Fox News y miembro del 'think tank' conservador American Enterprise Institute en los años transcurridos desde que se desempeñó como representante del presidente George W. Bush en la ONU en 2005-2006.

Bolton es conocido por su línea dura en política exterior, habiendo llegado a mostrarse a favor de atacar a Corea del Norte. (I)