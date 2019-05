Trump: "Si Irán quiere pelea, entonces será su fin"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió a través de su cuenta de Twitter que si Teherán "quiere pelea", entonces "será el final oficial de Irán".

"¡Nunca vuelvan a amenazar a Estados Unidos!", proclamó el presidente norteamericano.

La tensión ha ido en aumento en la región desde que Estados Unidos decidiera reforzar su contingente militar en el golfo Pérsico con el grupo de combate del portaviones USS Abraham Lincoln, así como con un grupo operativo de bombarderos, en respuesta a lo que la Casa Blanca ha calificado de "amenaza creíble" contra los intereses estadounidenses y de sus aliados proveniente de Irán.

Washington también aprobó el despliegue de una batería del sistema de defensa aérea estadounidense Patriot y del buque de transporte anfibio USS Arlington. Por su parte, Irán ha negado las acusaciones de EE.UU. y ha expresado su disposición a condenar tales despliegues y tomar represalias en caso de conflicto militar. (I)

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!