Trump promete promover la inteligencia artificial

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó el 11 de febrero de 2019 un decreto destinado a promover el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial en el Gobierno estadounidense para competir así con países como China, pero no anunció ninguna inversión que pueda potenciar esa estrategia.

El plan, llamado Iniciativa para la Inteligencia Artificial Estadounidense, instruye a las agencias del Gobierno de Trump a priorizar la investigación de ese tipo de tecnologías, que muchos expertos creen que podría ser crucial para el desarrollo de la economía e incluso de las guerras en el futuro.

"Estados Unidos debe espolear avances tecnológicos en materia de inteligencia artificial en todo el Gobierno federal, la industria y las instituciones académicas para poder promover descubrimientos científicos, la competitividad económica y la seguridad nacional", indica la orden ejecutiva suscrita por Trump.

El decreto reconoce la importancia de desarrollar un plan que ponga al día a EE.UU. ante los avances de "competidores estratégicos y adversarios extranjeros", sin identificar a ningún país, que medios locales apuntaron a China.

En 2017, Pekín presentó un plan para convertirse en el líder mundial en inteligencia artificial, con el objetivo de crear una industria valorada en 150.000 millones de dólares para 2030.

Por su parte, la Comisión Europea y los Estados miembros, además de Suiza y Noruega, se comprometieron en diciembre a alcanzar un total de 20.000 millones de euros (22.500 millones de dólares) de financiación en el sector de la inteligencia artificial hasta 2020.

En cambio, EE.UU. no ha identificado aún una cifra de inversión similar, algo que algunos expertos consideran preocupante y que la Casa Blanca ha minimizado, al subrayar que es el Congreso estadounidense quien debe decidir cuántos fondos se dedican al tema.

Según el diario The New York Times, el Pentágono ha destinado este año 75 millones de dólares para crear una nueva oficina destinada a desarrollar tecnologías de inteligencia artificial, pero muchos de los expertos en ese ámbito prefieren trabajar en empresas privadas como Google y Amazon, y no en el Gobierno.

Se espera que la iniciativa de Trump tome una forma más clara en los próximos meses, una vez que sus agencias desarrollen planes específicos para implementar el decreto. (I)