Trump elogia a May, un día después de criticar su enfoque en el Brexit

El presidente dijo a 'The Sun' que los planes de la primera ministra de mantener vínculos con la UE después de su salida imposibilitan un acuerdo comercial con EE.UU. Además atacó al alcalde de Londres por su labor antiterrorista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscó aplacar las tensiones con la primera ministra británica, Theresa May, diciendo: “Hace un trabajo excelente”.

Horas antes, en una entrevista, cuestionó el manejo de Reino Unido del Brexit y amenazó con poner fin a la relación comercial entre los dos países.

“Queremos comerciar con el Reino Unido y el Reino Unido quiere comerciar con nosotros”, afirmó Trump en una rueda de prensa junto con la primera ministra.

May anunció que ambos países buscarán un “ambicioso acuerdo de libre comercio” tras el Brexit (salida de Reino Unido del bloque de la Unión Europea, UE).

“Ninguno de otros dos países hacen más cosas juntos que nosotros para mantener a sus pueblos a salvo y prósperos”, añadió.

Tras la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el estadounidense llegó el jueves a Londres, donde cientos de británicos rechazaron su presencia con protestas.

Respecto al reportaje negativo previamente a este encuentro, Trump aclaró que también hizo comentarios positivos sobre May. Sin embargo, el periódico The Sun no los reflejó en sus páginas.

Trump cerró el 13 de julio la parte oficial de su viaje a Reino Unido tomando el té con la reina Isabel II, en el castillo de Windsor, antes de viajar a Escocia en una visita privada de dos días.

Este domingo 15 de julio el republicano se dirigirá a Helsinki para una cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Las acusaciones en The Sun

En la entrevista al diario The Sun, que se difundió el jueves en la noche, cuando la primera ministra presidía una cena de gala en honor de Trump, el presidente señaló que Boris Johnson (rival de May) sería “un gran primer ministro”.

Trump señaló que los planes de May de mantener vínculos con la UE tras el Brexit imposibilitan un acuerdo comercial con EE.UU. y le aconsejó que negociara con Bruselas de un modo y ella hizo lo contrario.

Además, acusó al alcalde de Londres, Sadiq Khan, de hacer un trabajo “terrible” contra el terrorismo, un año después de la oleada de atentados de 2017.

Alan Duncan, ministro de Relaciones Exteriores, justificó a la BBC Radio que Trump hizo sus comentarios el miércoles y que no tenía la información completa sobre la propuesta “Brexit suave” de mayo. Sin embargo, resaltó que cuando lo conoció cambió su postura.

Pero la intromisión de Trump en el plan de May para resolver el principal asunto doméstico e internacional de su gobierno se producía en un momento de fragilidad política de esta.

La oposición, sin embargo, cerró filas en torno a May.

“Es extraordinariamente grosero por parte de Trump comportarse así”, enfatizó Emily Thornberry, la segunda figura laborista en el Parlamento. “¿Qué le enseñó su madre?”, se preguntó, instando a May a “plantarle cara (darle una bofetada)”.

Las protestas contra su visita

Miles de personas salieron a las calles de Londres para manifestarse en contra de la visita de Trump.

“Este es el carnaval de la resistencia” o “¡A mi madre no le gustas, y le gusta todo el mundo!”, eran algunas de las pancartas que portaban los manifestantes que avanzaban por la calle Oxford Street con destino a Trafalgar Square.

“¡No Trump, no Ku Kux Klan, no EE.UU. fascista!”, cantaron, mientras golpeaban cazuelas y sonaban trompetas. Abundaban también los globos naranjas con el lema “Stop Trump”, así como los eslóganes feministas.

“Donald Trump es misógino, machista, homófobo, xenófobo, promueve la intolerancia... ¡y tiene unas manos pequeñitas!”, agregó una manifestante, Georgina Rose, de 42 años, que recurrió a una broma sobre el presidente y hombre de negocios.

Grant White, de 32 años, llevaba una pancarta que representaba a Trump como el pájaro del logotipo de Twitter, con una esvástica bajo el ala. “Soy antiBrexit, antiTrump. Hay una oleada de fascismo de la que tenemos que librarnos”, afirmó.

La imagen del día fue sin embargo el gran globo que representaba a Donald Trump como un bebé en pañales que se alzó cerca del Parlamento durante unas horas, con el beneplácito del alcalde Sadiq Khan, a quien el mandatario descalificó. (I)

El Brexit

Su significado

Brexit es el juego de palabras en inglés. “Exit” significa salida y las primeras dos letras, “br”, son una manera de acortar la palabra “british”, que significa británico. “Brexit” se traduce como salida británica.

El referéndum

El 23 de junio de 2016 el referéndum en Reino Unido sobre la permanencia o abandono del país a la Unión Europea dejó un resultado inesperado: 14 millones de británicos votaron por salir del bloque.

El plan de salida

El Gobierno británico desveló el jueves los detalles de su plan. El proyecto prevé establecer una nueva “zona de libre comercio para bienes” destinada a mantener un comercio “sin fricciones”.

El problema fronterizo

Desde 1707 el reino de Gran Bretaña firmó un pacto de unión entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. En 1921 Irlanda del Sur proclamó su independencia, pero siguió en la administración británica.

Acuerdo aduanero

El nuevo proyecto permitirá, a través de un “acuerdo aduanero simplificado”, “evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda”.

La economía

Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió que la salida significaría una fuerte depreciación de la libra esterlina y un repunte inflacionario. (I)