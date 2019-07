Trump dice a congresistas demócratas que "vuelvan" a los países de los que vinieron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó este domingo 14 de julio del 2019 que las parlamentarias demócratas de origen extranjero deberían "volver" a sus países, por lo que recibió inmediatamente calificaciones de "racista" y xenófobo.

En su tuit, Trump escribió que esas representantes "vinieron de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores, más corruptos e ineptos" de todo el mundo.

Asimismo, Trump expresó que era "interesante" ver cómo esas mujeres "le dicen a Estados Unidos, la más grande y poderosa nación en la tierra, cómo se debe llevar adelante" el gobierno.

"¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar los lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde vinieron?", se preguntó "luego vuelvan y muéstrennos cómo”.

En su tuit, Trump no nombró específicamente a ninguna congresista demócrata pero su mención a las "representantes demócratas 'progresistas'" fue interpretada como una referencia a un grupo de mujeres liberales relativamente jóvenes que integran por primera vez la Cámara de Representantes.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

....it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

Al menos tres congresistas demócratas tiene origen extranjero

Entre las supuestamente aludidas estarían Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Ilhan Omar, de Minesota; y Rashida Tlaib, de Michigan.

Ocasio-Cortez nació en Nueva York en el seno de una familia proveniente de Puerto Rico, un estado libre asociado a Estados Unidos.

Tlaib, que nació en Detroit, es la primera mujer de ascendencia palestina electa al Congreso.

Omar, por su parte, que llegó a Estados Unidos desde Somalia cuando era niña, es la primera mujer negra y musulmana que gana una elección como parlamentaria.

Comentarios de Trump son calificados de "racistas" y "xenófobos"

"Es un tuit racista", dijo este domingo a la cadena Fox News el representante demócrata Ben Ray Luján, el parlamentario de origen latino de más alto rango en el Congreso.

"Se trata de ciudadanos estadounidenses elegidos por los votantes en los Estados Unidos de América", agregó.

La líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien a pesar de que se ha referido a la agenda liberal de Ocasio-Cortez como una "amenaza" al intento de los demócratas de volver al poder en 2020, criticó a Trump este domingo en su cuenta de Twitter.

"Rechazo los comentarios xenófobos de @realDonaldTrump que intentan dividir a nuestra nación", dijo.

Trump suma así una cuenta más a su profuso historial de declaraciones controversiales, que incluye una de enero de 2018, cuando calificó de "países de mierda" a naciones africanas, Haití y El Salvador. (I)