Trump amenaza la protección de los jóvenes migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el plan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a los jóvenes indocumentados de la deportación, está “muerto”. Asimismo, urgió a México a frenar las supuestas “caravanas” de inmigrantes que se dirigen a su país.

El mandatario republicano confirmó ayer en su cuenta en Twitter su giro sobre el DACA, ya que hasta ese momento insistió en que quería una solución para los jóvenes indocumentados acogidos al programa, conocido como “soñadores” (dreamers, en inglés), mientras culpaba a los demócratas del bloqueo de las negociaciones.

“El Congreso debe actuar ahora, nuestro país está siendo robado!”, agregó en otro mensaje.

El programa del DACA fue proclamado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama (2009-2017). No obstante, Trump ordenó que expirara en marzo de este año, cuando amparaba a 690.000 personas, una decisión que fue bloqueada temporalmente por los tribunales.

Grupos de legisladores de los dos partidos presentaron en varias ocasiones a Trump propuestas para dar una solución a los “soñadores”, pero no aceptó ninguna porque no contenían suficiente dinero para su controvertido muro con México o porque no terminaban con el actual sistema de reagrupación familiar.

Además, Trump reiteró sus críticas al Gobierno de México al apuntar que tiene “el poder absoluto” de frenar las “caravanas” de centenares de centroamericanos que viajan a través del vecino del sur rumbo a EE.UU.

Las reacciones

El anuncio sobre el fin del DACA fue previsto por el propio mandatario un día antes, en el marco del domingo de Pascua, una celebración estadounidense.

De acuerdo con The Washington Post, Drew Hammill, vocero de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, anunció: “Una y otra vez, el presidente se aleja de las propuestas bipartidistas que son exactamente lo que él pidió. Cuando se llegue a un acuerdo no será por su liderazgo”.

Mientras que el representante de Virginia, Don Beyer, denunció en su Twitter que Trump una vez más había revelado una animadversión racial detrás de su política de inmigración.

De la misma forma, el miembro de la Cámara de Representantes de Chicago, Luis V. Gutiérrez, importante defensor de un acuerdo del DACA, tuiteó que Trump había “demostrado su completa ignorancia” sobre la política de inmigración.

“Todos los que califican para el DACA deben demostrar que vivieron en Estados Unidos hace casi 11 años. Al parecer, todos los días es el Día de los Inocentes en la Casa Blanca”, citó Gutiérrez.

En contraste, la reacción conservadora a los tweets fue relativamente moderada, y ningún miembro republicano del Congreso tuvo un comentario o declaración el domingo en la tarde.

Breitbart, el sitio web de ultraderecha, publicó la noticia de que Trump se rehúsa a “negociar un acuerdo entre el establishment republicano y los demócratas”, en “un regreso a su agenda de inmigración “America First” (América Primero)”.

Mientras que en Facebook, la autora conservadora Ann Coulter, condenó a Trump por no asegurar el financiamiento del muro.

No obstante, algunos republicanos se unieron al coro de críticas.

El gobernador de Ohio, John Kasich, opositor republicano primario de Trump en 2016 y posiblemente de nuevo en 2020, tuiteó: “Un verdadero líder preserva y ofrece esperanza, no quita la esperanza de los niños inocentes que llaman hogar a Estados Unidos. Recuerde, hoy es el domingo de Pascua.#DACA #Hope”.

La representante Ileana Ros-Lehtinen, partidaria de la reforma migratoria que representa a Miami, adoptó un enfoque sarcástico: “Un mensaje de amor tan fuerte y nuevos comienzos de @realDonaldTrump el domingo de Pascua”.

A mediados de febrero, solo 36 de los 51 republicanos del Senado respaldaron un proyecto de ley de inmigración que reflejaba las demandas de la Casa Blanca. Las negociaciones del Congreso sobre el DACA se estancaron solo unas semanas más tarde, cuando la Corte Suprema confirmó una decisión que impidió que la administración de Trump negara nuevas renovaciones de programas.

Antes de Semana Santa, el Congreso aprobó un proyecto de ley general de gastos sin una solución del DACA, a pesar de que los defensores consideraron que era el mejor tiempo para hacerlo. (I)

Presidentes de EE.UU. y Rusia tendrán una junta

El posible encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, puede darse en la Casa Blanca “en un futuro no demasiado lejano”, aunque aún no están concretados los detalles, informó ayer la portavoz presidencial, Sarah Sanders.

Sanders respondió así a la información procedente de Moscú de que Trump propuso a Putin en su última conversación telefónica reunirse en la residencia presidencial en Washington, comunicó ayer Yuri Ushakov, asesor del jefe del Kremlin.

Ushakov expresó su confianza en que Washington no retire la propuesta planteada en la conversión entre ambos del 20 de marzo, es decir, antes de la reciente expulsión de diplomáticos por el “caso Skripal”.

Ushakov calificó de “interesante” y “positiva” la idea, aunque agregó a renglón seguido que ambos mandatarios no llegaron a hablar de fechas o plazos concretos.

No obstante, admitió que dada la tensión por la mutua expulsión de diplomáticos y cierre de consulados, “se hace difícil la posibilidad de una cumbre”.

Estados Unidos ordenó el pasado 26 de marzo la expulsión de 60 funcionarios rusos y el cierre del Consulado ruso en Seattle (estado de Washington) en respuesta al intento de asesinato en Inglaterra del exespía Sergei Skripal, del cual acusa a Moscú. (I)