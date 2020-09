Tribunal Electoral de Bolivia acepta la disolución de la alianza de Áñez

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia aceptó este viernes 25 de septiembre la solución de disolución de la alianza Juntos por la que la presidenta interina, Jeanine Áñez, iba a concurrir para las elecciones del próximo 18 de octubre, lo que supone la anulación efectiva de todas las candidaturas presentadas bajo dichas siglas.



En un comunicado, el TSE explicó que de esta manera "quedan sin efecto todas las candidaturas, vale decir a Presidencia, Vicepresidencia, senadurías, diputaciones uninominales y plurinominales, y diputaciones por circunscripciones especiales".



No obstante, aclaró que el nombre aparecerá en "la papeleta electoral debido a que el pedido fue presentado tras la finalización de la impresión" de las mismas. En este sentido, el máximo órgano electoral aclaró que en caso de que la alianza Juntos reciba votos para alguno de los puestos, estos serán declarados como nulos.



La medida se produce después de que Áñez anunciara el pasado 17 de septiembre que retiraba su candidatura a las elecciones presidenciales -a las que inicialmente dijo que no se presentaría- con el fin de no dividir el voto de la tendencia e intentar evitar así la victoria del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, al que los sondeos dan por ahora como claro favorito y que podría imponerse sin la necesidad de que se concurra a una segunda vuelta.