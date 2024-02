Nayib Bukele pondera su virtual victoria de la presidencia de El Salvador

Los resultados a boca de urna dan una amplia victoria a Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de El Salvador en el que sería su segundo mandato consecutivo. A pesar que, hasta el momento, solo se han escrutado el 31% de las actas, todo apunta a que será reelecto.

Con un virtual 85% de los votos, Bukele sería reelecto, algo que no sucedía desde 1983 cuando entró en vigencia la actual Constitución salvadoreña que prohíbe la elección consecutiva de un mandatario. Sin embargo, jueces de la Sala de lo Constitucional de ese país hicieron una interpretación de la Constitución que permitió su candidatura.

Tras estos eventuales resultados, Nayib Bukele, se dirigió a los salvadoreños y se refirió a varios temas relacionados con su mandato. En primer lugar resaltó que, los resultados obtenidos, “ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo”. Y destacó que nunca “un proyecto ganó con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia”.

Durante su discurso desde el Palacio Nacional resaltó que no solo ganó la presidencia sino también la “Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados como mínimo (...) Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador este día ha vuelto a hacer historia”, agregó Bukele.

El presidente salvadoreño aprovechó para responder a las críticas que ha recibido su administración por la forma en que combate a la inseguridad en su país. Bukele resaltó que “dicen algunos que no viven en nuestro país que los salvadoreños viven oprimidos, que no quieren el régimen de excepción, que viven con miedo al gobierno”.

Y enfatizó que los resultados de las votaciones son realmente lo que les debe importar, "el pueblo salvadoreño habló, no solo fuerte y claro, sino de la manera más contundente en toda la historia de la democracia (…) Si eso no los convence, señores periodistas, señores de las ONG, de los organismos internacionales, de la ONU, la OEA, si eso no los convence, nada los va a convencer”, exclamó.

Agregó que este virtual porcentaje de ganancia indica que “somos los salvadoreños los que decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar”. Sobre su trabajo durante los próximos cinco años, sin adelantar mucho, indicó: “esperen a ver lo qué vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible, seguiremos demostrando al mundo el ejemplo de El Salvador”.

Aquí el discurso completo: