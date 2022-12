Top Dolla sufrió un incómodo momento en plena lucha de la WWE

El pasado fin de semana, en el evento semanal de ‘SmackDown’ de la WWE, el luchador Top Dolla sufrió un incómodo momento durante la lucha en la que participó.

El luchador debía volar sobre las cuerdas del ring para caer encima de sus rivales, pero luego de tomar impulso y correr, no alcanzó la altura necesaria y la maniobra salió mal, a pesar de ello la superestrella lo celebró como si la hubiera ejecutado de forma impecable.

El comentarista Michael Cole dijo “supongo que por eso no lo hace tan a menudo”.

Glad to hear Top Dolla is not seriously injured after this spot. pic.twitter.com/dRqf4Ks80v

El momento fue replicado en redes sociales y se volvió viral gracias a comentarios y compartidos de usuarios quienes aprovecharon la oportunidad para, en tono de humor, comentar la maniobra de Top Dolla que no salió como esperaba.

Yo fans recorded the botch from a different angle and son this man top dolla ain’t even make it 3 centimeters over the rope I’m CRYIN?#SmackDown pic.twitter.com/aUNeprL0ZW