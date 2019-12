Confirman dos muertes en tiroteo en base naval en Florida

Dos personas muertas, una de ellas el presunto autor de los disparos y al menos diez heridas, es el resultado provisional de un tiroteo ocurrido este viernes 6 de diciembre del 2019 en una base naval aérea en Pensacola (noroeste de Florida), según fuentes oficiales.

La Armada de EE.UU. confirmó por Twitter una "fatalidad adicional" a la ya confirmada previamente y señaló que un número no determinado de personas ha sido llevado a hospitales locales.

*** Alert ***



Both gates of NASP are currently secured due to reports of an active shooter. More information will be provided as it becomes available.