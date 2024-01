Tornados dejan cuantiosos daños materiales en Panama City, Florida

La mañana de este martes, 9 de enero de 2024, se reportó la presencia de tornados en Panama City, Florida, Estados Unidos. Según el Servicio Meteorológico Nacional a las 5:30 am se registró un tornado “grande y extremadamente peligroso”, que tras su paso dejó cuantiosos daños materiales.

En videos publicados en redes sociales se puede observar la magnitud de este evento que dejó viviendas y negocios destruidos. Adicional, el puente Grand Lagoon fue cerrado por la presencia de escombros en la carretera.

PCB this morning #pcb #flwx Go to https://t.co/M9uYXq9tmQ for more information and pictures. pic.twitter.com/9EqML67mBJ

En una publicación de Facebook, el condado indicó: “Estamos recibiendo informes de daños importantes en algunas partes del condado de Bay, incluyendo Thomas Drive en Panama City Beach, St. Andrews y Resota Beach Road en Southport”.

Las autoridades recomiendan a la gente a ponerse a cubierto.

First look at tornado damage in Marianna, Florida early Tuesday morning. Buildings were torn apart and mobile homes were tipped over.



The Gulf Coast continues to see tornado threats throughout the morning. pic.twitter.com/yuFOiM8aIt