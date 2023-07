Shaka Hislop, analista deportivo, colapsó en plena transmisión en vivo

Shaka Hislop, analista deportivo de ESPN, sufrió un colapso en media transmisión en vivo, en la previa del encuentro amistoso que enfrentó a Real Madrid y AC Milan que se jugó en California, el fin de semana pasado.

Hislop, quien fue portero de la Selección de Trinidad y Tobago, se tambaleó y cayó cerca de su compañero, Dan Thomas, quien llamó de inmediato al personal médico del campo para que asistieran a su colega.

En el entretiempo del partido, Thomas informó sobre el estado de salud de su compañero. "Shaka está consciente y hablando (…) Es demasiado pronto para un diagnóstico médico", dijo el analista compañero de Hislop.

El momento quedó grabado en video y las imágenes resultan impactantes para quienes las vieron en redes sociales.

