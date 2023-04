Colapso de estacionamiento deja un muerto y varios heridos

Un muerto y cinco heridos deja el colapso de un estacionamiento en Manhattan, Nueva York, así lo confirmaron autoridades locales. El hecho ocurrió este martes, 18 de abril de 2023.

Según el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY) el segundo piso de un edificio de parqueo de cinco pisos se derrumbó. De las personas heridas, cuatro fueron trasladadas a una casa de salud y otra se negó a recibir atención médica.

“De lo que podemos decir, había seis pacientes, seis trabajadores en el edificio al momento del colapso”, señaló durante una rueda de prensa el jefe de operaciones de bomberos, James Esposito.

Las autoridades señalaron que podría haber más personas atrapadas entre los escombros del derrumbe y que, por ende, la cifra de heridos y fallecidos podría aumentar con el paso del tiempo.

Parking garage collapses in New York City; reports of injuries. pic.twitter.com/kjY5BunGyx