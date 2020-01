Con lectura de cargos Senado inició juicio político a Trump

Con la solemne lectura de los cargos, comenzó este jueves 16 de enero del 2020 en el Senado de Estados Unidos el juicio político contra el presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso.

El sargento de armas del Senado, Michael Stenger, fue el encargado de abrir el tercer juicio político a un presidente estadounidense en la historia, con una advertencia a los 100 senadores.

"Todas las personas tienen orden de guardar silencio, so pena de prisión, mientras que la Cámara de Representantes presenta al Senado de Estados Unidos los cargos contra Donald John Trump, presidente de Estados Unidos", dijo Stenger después de que los siete miembros de la Cámara de Representantes que actuarán como fiscales se congregaran en el hemiciclo de la Cámara Alta.

Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que se desempeñará como fiscal principal del juicio, leyó entonces los dos cargos aprobados el 18 de diciembre. Trump es acusado de "crímenes graves y delitos menores", dijo Schiff.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, juramentó encabezar el juicio. Roberts, de 64 años, nombrado miembro del máximo tribunal de la nación por el expresidente George W. Bush, tomó juramento a los 100 senadores que se comprometerán a actuar de manera "imparcial".

El juicio se retomará el martes 21 de enero, según el líder republicano del Senado, Mitch McConnell. La absolución de Trump es ampliamente esperada, sin embargo, para condenar y destituir a un presidente se requiere el apoyo de dos tercios del Senado, algo improbable en la Cámara Alta, dominada por los republicanos.

