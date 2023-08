Se desarrolla la mayor búsqueda del monstruo del Lago Ness

El fin de semana llegaron alrededor de 200 voluntarios hasta Escocia para emprender la mayor búsqueda del monstruo del Lago Ness.

La búsqueda durará hasta la noche del lunes, en la que participarán, además, especialistas para escanear el Lago Ness con tecnología de punta como drones, detectores infrarrojos y un barco capacitado para identificar señales acústicas.

Allan McKenna, miembro de un equipo de investigación, señaló que cientos de personas llegarán a la localidad con la esperanza de encontrar al Monstruo, pero de no tener resultados positivos no significará que la criatura no exista.

“"No voy a resolverlo en dos días, no voy a refutar el monstruo del lago Ness. Pase lo que pase, siempre va a estar aquí", agregó McKenna.

"Soy creyente, sí. Si existía o no, si aún existe… haya o no haya más de uno, estoy segura de que hay algo ahí", comentó Katie Hopper, una voluntaria de Nueva York.

Aldie McKay, gerente de un antiguo hotel, comentó hace 90 años que vio al monstruo y desde entonces se realizaron numerosas misiones de búsqueda, sin ningún resultado positivo.