Mujer trans fue sentenciada a prisión por violación en Escocia

Isla Bryson, una mujer transexual de 31 años de edad, fue sentenciada a ocho años de prisión por el delito de haber violado a dos mujeres antes de cambiar de género en Escocia.

En una primera instancia, a inicios de la investigación, Bryson fue internada en una cárcel de mujeres, o que provocó una protesta pública, pero luego de la sentencia, dictada esta semana, se confirmó que la acusada cumplirá su condena en una cárcel para hombres.

Los abusos sexuales, de los que se acusa a Bryson, tuvieron lugar en 2016 en la localidad de Clydebank y en 2019 en Glasgow. Bryson sostiene que no perpetró las agresiones y señaló que las víctimas “conspiraron en su contra”, detalló el juez del caso Lord Scott.

Rapist Isla Bryson, who claims he is now a trans woman, is on an NHS waiting list to have gender-reassignment surgery.

He will wait many years.

Let's start a crowdfunder to pay for him to jump the queue and get private surgery to cut his penis and balls off. I'll pledge £100. pic.twitter.com/09EpRvmdRS