Evacuada la Universidad de Glasgow tras detectarse un paquete sospechoso

Algunos edificios pertenecientes a la Universidad de Glasgow, en Escocia, fueron el miércoles 6 de marzo desalojados después de que se encontrase un paquete sospechoso en una de las salas donde se clasifica el correo.

El centro universitario informó, en una declaración publicada en Twitter, de que había decidido evacuar varias de sus instalaciones de su principal campus "siguiendo el consejo de la Policía de Escocia", al tiempo que habilitó un servicio de asesoramiento para informar a los alumnos y al personal afectado por esta actuación.

"Como medida de precaución, la Policía ha advertido de que los edificios evacuados deben permanecer cerrados durante el resto del día. Como tal, las clases en estos edificios se han cancelado para el resto de la jornada", informó la universidad.

UPDATE: As a precautionary measure, police have advised the evacuated buildings should remain closed for the remainder of the day. As such, classes in these buildings have been cancelled for the rest of the day. The updated list of affected buildings are in the following tweet ⬇️