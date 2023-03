Se burlan de Greta Thunberg porque eliminó un tuit

Greta Thunberg, activista ambiental, vuelve a estar en medio de una polémica en redes sociales, porque recientemente revelaron que eliminó un tuit, publicado en 2018, que hablaba sobre el fin de la humanidad.

El tuit eliminado fue publicado por Thunberg en 2018 y compartía un artículo, de un sitio que tampoco está disponible, que señalaba que "Un importante científico del clima advierte que el cambio climático acabará con toda la humanidad a menos que dejemos de usar combustibles fósiles en los próximos cinco años".

Hi @GretaThunberg! Why did you delete this? pic.twitter.com/YRyrCje0L1