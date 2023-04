Lasse Wellander, guitarrista de Abba, murió a los 70 años de edad

Lasse Wellander, legendario guitarrista del grupo Abba, falleció el pasado fin de semana a los 70 años de edad, confirmó su familia a través de un comunicado.

Wellander, quien padecía cáncer, falleció rodeado de sus seres queridos. “Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro amado Lasse se ha quedado dormido", escribió la familia del músico en redes”.

Según el portal de noticias RT, además de ser el guitarrista de Abba, Wellander lanzó siete discos como solista. De estos trabajos musicales, dos álbumes llegaron a la lista del Top 40 en la década de 1980.

ABBA's long-term guitarist Lasse Wellander dead at the age of 70 https://t.co/Da40ibi9xM pic.twitter.com/8aDivbbU7s