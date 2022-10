Saa Lee, exlchadoa de a WWE, murió a los 30 años de edad

Sara Lee, quien figurara en la lista d luchadoras de la WWE, falleció a los 30 años de edad, según la confirmación emitida por la familia de la atleta.

"Es con el corazón pesado que queríamos compartir que nuestra Sara Weston se ha ido a estar con Jesús", escribió la madre de Lee en una publicación en redes sociales. "Todos estamos en shock y los arreglos no están completos. Pedimos que respetuosamente dejen a nuestra familia llevar su duelo".

No hay una especificación sobre la causa de la muerte de la exluchadora que perteneció a las filas de la empresa más grande y popular del entretenimiento deportivo.

“Lee fue una inspiración para muchos en el mundo del entretenimiento deportivo”, detalló la WWE en una publicación dedicada a la exluchadora.

WWE is saddened to learn of the passing of Sara Lee. As a former "Tough Enough" winner, Lee served as an inspiration to many in the sports-entertainment world. WWE offers its heartfelt condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/jtjjnG52n7