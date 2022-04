Rusia asegura que Ucrania planea un montaje de fosas comunes

Las autoridades rusas han denunciado ante Naciones Unidas sus sospechas de que Ucrania prepara un "montaje" de fosas comunes en la ciudad de Ragovka, cerca de la capital, Kiev.

El enviado adjunto de Moscú ante la ONU, Dimitri Polianski, ha reiterado las acusaciones de Rusia a Ucrania por su supuesta autoría del ataque sobre la estación de tren de Kramatorsk del pasado viernes.

En este sentido, ha incidido en que aquella "provocación" falló, si bien las autoridades ucranianas "tratan de tener en cuenta sus errores y de trabajar de forma más limpia".

"Se están esforzando mucho. En los últimos días hemos pasado información a la ONU sobre las próximas provocaciones que estarían preparando", ha añadido Polianski en alusión a las supuestas fosas comunes de Ragovka.

Por otro lado, ha informado de que periodistas de medios occidentales habrían presuntamente llegado a la ciudad de Kremina antes de un supuesto ataque de falsa bandera por parte del Ejército ucraniano.

Por otro lado, Polianski ha acusado a las autoridades ucranianas de haber estado maltratando y adoctrinando a la población desde hace al menos ocho años. "Es triste que Ucrania se haya hundido en la crueldad desenfrenada y ciega sin ir a la zaga de Estado Islámico", ha dicho.

En este contexto, el enviado adjunto ante Naciones Unidas ha justificado que la "operación militar" en territorio ucraniano "no tenía alternativa" y es "necesaria" no solo para el "futuro de Ucrania", si no, según él, para "la seguridad de Rusia y todos sus demás vecinos".