Rusia detiene a ocho sospechosos por ataque al puente de Crimea

El Servicio de Seguridad (FSB) de Rusia confirmó la detención de ocho sospechosos por el ataque contra el puente de Crimea, el miércoles 12 de octubre del 2022. Uno sería de nacionalidad ucraniana, dos armenios y los cinco restantes serían rusos.

Ellos actuarían bajo las órdenes de la inteligencia militar ucraniana, según indicó la entidad rusa. Mientras que el Ministerio de Defensa ucraniano rechazó esas aseveraciones y las calificó como "un sinsentido".

El FSB detalló que el vehículo estuvo lleno de explosivos y que habría sido trasladado desde el puerto ucraniano de Odessa, atravesando Bulgaria, Georgia y Armenia.

Este puente es una conexión entre ambos países de 12 kilómetros para el transporte y abasto entre el sur de Rusia y Crimea, ciudad anexada ilegítimamente por Moscú después de su invasión en el 2014.

Las autoridades rusas unieron fuerzas para reponer las líneas del ferrocarril y recuperar la estructura dañada de la carretera. Como represalia ante ese supuesto ataque, Rusia lanzó, entre el lunes 10 y martes 11 de octubre, continuas olas de ataque aéreo en toda Ucrania.

[Thread] At 6AM on October 8, a massive explosion collapsed sections of the Kerch road bridge & also damaged the adjacent railway bridge, severely incapacitating Russian logistics to and from Crimea. Here's my take on the attack, and why It was likely a suicide car bomb (SVBIED) pic.twitter.com/59ldl6B8al